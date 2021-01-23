"Жеребці" у поточному сезоні відзначились 16 голами зі стандартів. Це наразі найкращий показник чемпіонату. На запитання про те, як Борусія М тренує роботу при стандартах, Марко Розе віджартувався.

Борусія М – Борусія Д – 4:2 – відео голів та огляд матчу

"Ми, мабуть, перша команда Бундесліги, яка забила найбільше м'ячів зі стандартних положень, взагалі їх не тренуючи", – цитує наставника Рінд-Тутт.

Зауважимо, вчора Борусія Менхенгладбах у феєричному матчі перемогла однойменний клуб з Дортмунда з рахунком 4:2. Наразі підопічні Розе розташувались на 4 сходинці, але за підсумками туру можуть опинитись нижче у турнірній таблиці Бундесліги.

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