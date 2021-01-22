Гладбах нещодавно обіграв Баварію, в чотирьох попередніх турах втратив лише два очки та впритул наблизився до топ-4. Замикав зону Ліги чемпіонів якраз Дортмунд, якому звільнення Люсьєна Фавра не дуже допомогло. Додаткової інтриги дербі Борусій додавала ситуація навколо Марко Розе – наставника Борусії М активно сватають в Борусію Д.

У Марко Розе є стратегія під матчі проти Дортмунда – гра в три захисники із Закарією в задній лінії. Сьогодні господарі розпочали саме за такою схемою, і розпочали вдало. Вже на першій хвилині Буркі довелося витягати м'яч з сітки, коли його партнерів запресингували біля штрафного майданчика. Однак після перегляду VAR суддя скасував гол Нойхауса, зафіксувавши фол Хофмана (Йонас штовхнув Беллінгема, щоб заволодіти м'ячем).

Борусія Д не почула попереджувального пострілу. "Жовто-чорні" жахливо грали під тиском і постійно втрачали м'яч – дуже погана організація гри. Тому уникнути швидкого пропущеного все ж не вдалося – Ельведі замкнув подачу Хофмана зі штрафного. Поступово гості оговталися, м'яч почав частіше доходити до Санчо, а той почав творити дива. Так BVB перевернула матч.

У середині першого тайму гості забили два схожі голи, обидва після грамотного контрпресингу. Геррейро перед першим взяттям воріт і Беллінгем перед другим відбирали м'яч на чужій половині, після чого "джмелі" розривали оборону суперника. В першу чергу – геніальними рішенням Санчо. Спершу Джейдон самотужки вивів Холанда на удар (Ерл розкішно пробив з важкої позиції), а потім побудував фантастичну комбінацію з допомогою Ройса та Беллінгема – норвезький монстр з розвороту розстріляв ворота! У нього 27 голів у 28 перших матчах Бундесліги!

План Борусії М з Закарією в центрі оборони для підстраховки, який в дебюті виглядав правильним, у підсумку провалився, адже Холанд все одно хазяйнував у чужому штрафному. Тому з часом Закарія перейшов у центр поля. Насправді господарі ще легко відбулися – Дортмунд реалізував лише половину своїх численних моментів: Хуммельс і Аканджі могли забивати після кутових Санчо, а добивання Джана з лінії воріт дивом вибив Штіндль.

Але яка користь з див Санчо, коли в захисті армагедон... Справжній жах Дортмунда – оборона на стандартах. Штіндль звично пробив зі штрафного, але Буркі бездарно відбив перед собою, дозволивши Ельведі добити в порожні ворота. Борусія Д – друга найгірша команда Бундесліги за пропущеними зі стандартів (9 голів). Всі знають про проблему, всі, крім Дортмунда, мабуть.

Необхідно також акцентувати на кошмарній грі Буркі. Голкіпер не просто не рятує команду, він її ховає. Відразу по перерві Гладбах забив третій – Бенсебайні з гострого кута неробочою ногою пробив під дальню стійку! Неймовірно. "Жеребці" могли й закріпити перевагу, організувавши шикарну контратаку, але гостей в останній момент врятував Беллінгем.

Повівши в рахунку, Борусія М знову сіла глибше в надії обмежити простір Санчо. І господарям це вдалося. Дортмунд володів м'ячем, але моментів майже не створював. Натомість господарі забили ще раз, знявши всі питання про переможця. Як забили? Звичайно, зі стандарту. Нойхаус подав, а Тюрам без спротиву головою розстріляв ворота. Ідеальне повернення француза після дискваліфікації за плювок!

4:2 перемога Гладбаха. Борусія М обіграла Борусію Д вперше за 5 років – з квітня 2015-го "жеребці" незмінно програвали це дербі. Гладбах набрав 31 очко і піднявся на четверте місце, обійшовши Дортмунд (29 балів). Сьома поразка BVB у цьому чемпіонаті. Просто страхіття.

Якщо коротко: оборона "жовто-чорної" Борусії на стандартах не витримує жодної критики; з Буркі у воротах неможливо боротися за найвищі місця; організація гри на низькому рівні; безсистемна атака паразитує на талантах Санчо та Холанда, які сьогодні відіграли прекрасно, але не змогли все витягнути на своїх плечах.