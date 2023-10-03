Это продление контракта стало для Байноу-Гиттенс уже вторым за последние полтора года. Ранее Боруссия продлевала соглашение 19-летнего англичанина до лета 2025 года.

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"Джейми – это наша ставка на будущее. Он вингер, обладающий чрезвычайно высокой скоростью, который постоянно идёт в обыгрыши один в один, может решать их своими техническими качествами, создавать голевые моменты для товарищей по команде или завершать атаки самостоятельно", – отметил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Байноу-Гиттенс перешел в Боруссию из Манчестер Сити в сентябре 2020 года в возрасте 16 лет, и с тех пор пережил множество неудач, связанных с травмами. Он перенес две операции на плече, из-за чего провёл за первую команду "шмелей" всего лишь 27 матчей.

Байноу-Гиттенс является игроком сборной Англии U-21.

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