Це продовження контракту стало для Байноу-Гіттенса вже другим за останні півтора року. Раніше Борусія продовжувала угоду 19-річного англійця до літа 2025 року.

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"Джеймі – це наша ставка на майбутнє. Він вінгер, що володіє надзвичайно високою швидкістю, який постійно йде в обіграші один в один, може вирішувати їх своїми технічними якостями, створювати гольові моменти для товаришів по команді або завершувати атаки самостійно", – зазначив спортивний директор клубу Себастьян Кель.

Байноу-Гіттенс перейшов у Борусію з Манчестер Сіті у вересні 2020 року у віці 16 років, і відтоді пережив безліч невдач, пов'язаних із травмами. Він переніс дві операції на плечі, через що провів за першу команду "джмелів" лише 27 матчів.

Байноу-Гіттенс є гравцем збірної Англії U-21.

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