Дортмунд открыл счет на 18-й минуте. Брукс неловким приемом на грудь подарил мяч Брандту, а тот переправил Фюлькругу – дебютный гол бомбардира за "шмелей". Боруссия ответила двойной ошибкой Хуммельса, который обрезался и "срубил" соперника на линии штрафной. Крамарич без проблем реализовал пенальти. Победителем на перерыв все же пошла Боруссия. Бауманн отбил прострел Малена прямо на ногу Ройсу.

Боруссия вышла в лидеры Бундеслиги, обыграв Хоффенхайм – парадоксальное удаление и шедевр после забега на 80 метров.

Команда Терзича отошла в оборону да еще и осталась в меньшинстве на 71-й минуте. Бенсебаини в совершенно ненужной ситуации отбросил мяч и увидел перед собой вторую желтую. Боруссия отбилась, а на последних минутах Райерсон поставил жирную точку. Фланговый защитник Дортмунда перехватил мяч у собственной штрафной, долетел до чужой и пробил между ног Бауманну – 1:3.