Программу 6-го тура Бундеслиги открывал матч, который при других обставим претендовал бы на статус центрального. Однако трудно конкурировать с вывеской Бавария – РБ Лейпциг. Сегодня же встречались соседи в турнирной таблице с амбициями подняться на вершину.

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Боруссия лучше начала игру, и гол на 18-й минуте был очень логичным. Под прессингом "шмелей" гости ошиблись при вбросе аута, и Брандт с Фулькругом легко довели дело до взятия ворот. Хоффенхайм начал действовать смелее, очень быстро отыгравшись. Хуммельс выполнил максимально неудачный подкат, приведший к пенальти. Крамарич безупречно пробил с 11 метров.

На перерыв команды должны были уйти при ничейном счете. Впрочем, против был Мален. Нидерландец разорвал правый фланг Хоффе и прострелил. Там голкипер среагировал, но отбил мяч прямо на ногу Ройсу, забившему во втором матче Бундеслиги подряд.

Второй тайм уже не был столь зрелищным. Так что арбитру пришлось взять все в свои руки, показав две желтые Бенсебаини. Момент с удалением рискует стать резонансным. Рами наказали вторым предупреждением за то, что он, находясь вне поля, отбросил мяч. Парадокс в том, что он вообще сыграл в пользу Хоффе, ведь игрок гостей уже держал другой мяч в руках и готов вбрасывать аут.

На пол тайма Боруссия осталась в меньшинстве, но максимально удачно отоборонялась, а в компенсированное время вообще забила третий. Джулиан Райерсон все сделал сам – отобрал мяч у своей штрафной, прошел двух оппонентов и завершил рывок на 80 метров точным ударом. Благодаря этой победе Дортмунд хоть временно поднялся на первое место, имея 14 очков. Хоффенхайм отстает всего на два пункта, расположившись на шестом месте.