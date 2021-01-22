Менхенгладбах, похоже, смирился, что 44-летний специалист покинет команду по окончании сезона. Накануне дерби Боруссий Марко Розе дипломатично воздержался от каких-либо утверждений относительно своего будущего.

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По информации SPORT BILD, переезд Розе в Дортмунд – решенное дело. Это понимает и его нынешний клуб. Спортивный директор Боруссии Менхенгладбах Макс Эберль уже начал переговоры с главным тренером Аякса Эриком Тен Хагом. "Жеребцы" убеждены, что именно он сможет безболезненно заменить Розе. В свое время Тен Хаг тоже творил чудеса в ЛЧ, когда в сезоне-2018/19 доводил амстердамцев до полуфинала турнира.

Напомним, Розе сенсационно смог вывести Боруссию М в плей-офф Лиги чемпионов. "Жеребцы" заняли второе место в группе с Реалом, Интером и Шахтером ("горняков" разбили с общим счетом 10:0).

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