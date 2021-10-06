Руководство "шмелей" готово предложить 21-летнему бомбардиру новый контракт с вдвое большей зарплатой, сообщает Bild.

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Сейчас футболист за год получает 8 млн евро, а сможет зарабатывать 15. Такие действия Боруссии Д направлены на то, чтобы Холанд остался в клубе хотя бы до 2023 года. Сейчас за ним следит немало европейских грандов, среди которых Бавария, ПСЖ, Реал и другие.

Заметим, только за 5 матчей нынешнего сезона Бундеслиги Эрлинг Холанд успел отметиться 7 голами и 4 ассистами. Действующий контракт нападающего со "шмелями" рассчитан до лета 2024-го.

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