Потенциальные покупатели Эрлинга Холанда должны быть готовы платить норвежцу около 50 млн евро в год, сообщает Football Italia.

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Такую космическую сумму для своего подопечного требует агент 21-летнего нападающего Мино Райола, и это без учета его комиссионных. Летом станет доступной опция выкупа игрока за 75 млн евро, что значительно ниже рыночной цены Эрлинга, этим и хочет воспользоваться Райола.

Только за 5 матчей нынешнего сезона Бундеслиги Холанд успел отметиться 7-ю голами и тремя ассистами. Действующий контракт Эрлинга с "шмелями" рассчитан до лета 2024-го.

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