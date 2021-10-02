Райола выбивает для Холанда зарплату в 50 млн евро, но не у Боруссии Д
Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд имеет высокие шансы сменить клуб во время летнего трансферного окна.
Потенциальные покупатели Эрлинга Холанда должны быть готовы платить норвежцу около 50 млн евро в год, сообщает Football Italia.
Боруссия Д серьезно настроена удержать Холанда
Такую космическую сумму для своего подопечного требует агент 21-летнего нападающего Мино Райола, и это без учета его комиссионных. Летом станет доступной опция выкупа игрока за 75 млн евро, что значительно ниже рыночной цены Эрлинга, этим и хочет воспользоваться Райола.
Только за 5 матчей нынешнего сезона Бундеслиги Холанд успел отметиться 7-ю голами и тремя ассистами. Действующий контракт Эрлинга с "шмелями" рассчитан до лета 2024-го.
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