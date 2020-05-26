Битва стилей, мощная молодежь против звезд мирового уровня – титульный матч Баварии и Боруссии снова в центре планеты

Дортмундская Боруссия принимает Баварию в главном матче сезона Бундеслиги. "Футбол 24" расставляет акценты перед Der Klassiker.

Боруссия Д – Бавария

26 мая, 19:30. Дортмунд, пустой Вестфаленштадион

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

25 мая 2013-го встреча Боруссии и Баварии привлекла внимание всей Европы – финал Лиги чемпионов на Уэмбли ознаменовал пик немецкого футбола в этом веке. 7 лет спустя Der Klassiker возвращается на экраны болельщиков в каждом уголке планеты. Бундеслига – главный турнир мира на данный момент, а поединок ее лидеров – самое вкусное футбольное блюдо за последние месяцы.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

Отчетному матчу хватает всего: интрига в борьбе за чемпионство, высокое качество игры, топ-исполнители мира в составе Баварии, самые перспективные таланты в форме Боруссии. Лучших вариантов провести свободный вечер после длительного футбольного голода не найти. Еще можно поймать ностальгию по 2013-му. Мюллер, Нойер, Алаба и Боатенг до сих пор в основе "ротэн", а Хуммельс – снова играет за "шмелей".

Обе команды в прекрасной форме – после Рождества выиграли по 9 матчей Бундеслиги из 10. Коронавирусная пауза не выбила их из колеи. Дортмундцы уверенно победили в Рурском дерби и спокойно одолели Вольфсбург, а мюнхенцы на классе обыграли Унион и разнесли Айнтрахт. Сегодня встречаются лучшие ассистенты турнира (Мюллер – 17, Санчо – 16) и самые эффективные форварды (Левандовски – 82 минуты на гол, Холанд – 69 минут на гол).

Бавария возглавляет турнирную таблицу, Боруссия отстает на 4 очка. Домашнее поражение будет означать крах надежд Дортмунда на чемпионство. 5 предыдущих "класикеров" в рамках чемпионата завершились с общим счетом 20:4 в пользу Мюнхена. В первом круге Бавария без шансов разбила конкурента: 4:0, 3.91xG на 0.61xG, 18 ударов против одного. Это был второй матч Ханси Флика у руля – он мгновенно освежил команду.

Бавария растоптала Боруссию Д: мертвые "шмели" не жужжат, с Мюллера и Ко сбросили оковы, сенсационный 19-летний герой

Люсьена Фавра критикуют за отсутствие амбиций и веры в титул, но он знает, как противостоять Баварии. Обе домашние игры (в предыдущем чемпионате и в суперкубке) под руководством француза Боруссия выиграла у "ротэн". Впрочем, есть нюанс. Фавр тогда встречался со скованной командой Ковача, а теперь приходится сдерживать мощную "машину" Флика, которая значительно лучше прессингует и грамотнее распоряжается мячом.

Der Klassiker – битва стилей. Позиционный футбол Баварии с высоким прессингом и акцентом на владение против резких контратак Боруссии, под которые прекрасно подобран состав. Мюнхен играет с высокой линией обороны, в которую встроен медленный Боатенг. Байер и Гладбах подстроились и обыграли мюнхенцев. Жером выдает роскошные передачи, но удержать Холанда на скорости не сможет никак. А удерживать нужно не только его – феноменально выглядят вингбеки Хакими и Геррейро, не забываем о Санчо.

Появление Джейдона с первых минут под сомнением. Он уже восстановился и выходил в предыдущих турах на замену, однако его форма вызывает вопросы. А мы помним, чем может завершиться ставка на неготового Санчо против Баварии – в ноябре был провал и замена в первом тайме. Дортмундские фаны пережили большой стресс из-за Хуммельса, но лидер обороны на 99% сыграет. Центр поля БД – главная интрига перед матчем, ведь Джан и Витсель готовы вернуться в старт. Ройс до сих пор лечится.

Травмированные : Ройс, Шульц, Загаду – Алькантара, Коутиньо, Толиссо, Зюле

У Баварии тоже есть кадровые потери. И если о травме Коутиньо никто не вспоминает, то повреждение Алькантары уменьшает Ханси Флику варианты для маневра. Хорошие новости – восстановился Гнабри: индивидуально самый сильный вингер Мюнхена, который еще и лучше всех взаимодействует с Мюллером. Перемещение "раумдойтера" в левый полуфланг в сочетании с перекрестным движением Гнабри может создать Боруссии катастрофические проблемы – Пищек медленный, Хакими не всегда успевает возвращаться из атаки.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Джан, Дауд, Геррейро – Санчо, Холанд, Брандт.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Боруссия в этом сезоне не потерпела ни одного домашнего поражения. Рурское дерби показало, что даже отсутствие болельщиков не критично. А некоторым (например, Мо Дауду) без давления трибун проще играть в свой лучший футбол. Дортмунд сегодня не имеет права уступить, но Бавария очень сильна. Результативная ничья – вполне вероятный итог, который сохранит интригу в борьбе за серебряную салатницу.

Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину