Бавария разгромила Айнтрахт и оторвалась от Боруссии Д – соперник Украины на Евро стал героем эффектной перестрелки

Бавария в рамках матча 27-го тура Бундеслиги разгромила Айнтрахт (5:2).

Дортмунд за час до начала матча в Мюнхене победил Вольфсбург, приблизившись к Баварии на расстояние одного очка, поэтому подопечным Ханси Флика нужно было побеждать. Наставник "рекордмайстера" сделал два изменения по сравнению с игрой против Униона – вместо Гнабри вышел Коман, а Тьяго сменил Перишич. Айнтрахт приехал без Абрахама, у которого проблемы со спиной.

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Старт встречи ничем не запомнился. Казалось, Бавария продолжает линию, начатую с Унионом – соперник сводил игру к единоборствам в центре и даже активно прессинговал на чужой половине поля, а моментов не возникало. Впрочем, с 11 по 17-ю минуты хозяева провели ряд атак: Левандовски проверил на прочность перекладину, Перишич замыкал заброс из глубины в зону перед Траппом, а Павар пробивал головой после навеса Киммиха – голкипер парировал. В конце концов, всё завершилось простеньким взятием ворот: Мюллер прострелил с левого фланга в штрафную, а Горецка выстрелил в касание в правую девятку – 1:0.

Айнтрахт после пропущенного гола потерял контроль над игрой, всей командой откатившись на свою половину поля. Бавария доминировала, но моментов вообще не возникало – можно вспомнить только дальний удар Перишича в ближний угол (Трапп поймал мяч), на который Хинтерэггер ответил выстрелом метров с 25-ти (над перекладиной). Было ещё замыкание подачи с углового в исполнении Мюллера на 39-й минуте, но оно было очень неточным. Тем не менее, пассивность Айнтрахта была наказана на 41-й: Дэвис исполнил передачу с левого фланга на Мюллера, а тот, неуклюже обработав мяч, пробил мимо Траппа в ближний угол – 2:0. На этом первый тайм и завершился.

Ади Хюттер на второй тайм бросил в бой Чендлера, но уже через 50 с лишним секунд Бавария праздновала третий гол: Коман прошел по правому флангу и исполнил подачу на голову Левандовски – 3:0. Казалось, это конец для Айнтрахта, но Хинтереггер имел на это своё мнение: двумя точными ударами после навеса с углового на 52-й и 55-й минутах австриец сократил отставание "орлов" до минимума – 3:2!

Бавария, однако, наказала соперника за дерзость уже на 61-й: Фернандес перехватил мяч у Комана перед собственной штрафной, но сам же неуклюже выкатил его на Дэвиса – Альфонсо не простил, расстреляв дальний угол ударом с правого края. 4:2.

Айнтрахт мог сократить отставание выстрелом Мията Гачиновича метров с трёх в 68-й минуте, однако мюнхенцев спас Нойер. Впрочем, через восемь минут на помощь бомбардирам пришел Хинтереггер, неудачно остановивший мяч после удара Гнабри мимо Траппа – мяч закатился в ворота от ноги защитника "орлов". Невероятно, но и после пятого пропущенного гола франкфуртцы нашли шанс отличиться – на 83-й минуте Костич прорвался левым полуфлангом в штрафную и пробил точно в дальний угол, но попал в штангу! Этот момент стал последним во встрече. Чемпионы отпраздновали эффектную победу.

Таким образом, Бавария набрала 61 очко, восстановив гандикап в четыре очка от второго места. Айнтрахт, имея в активе всего 28 зачётных баллов, держится на тринадцатой строчке в турнирной таблице. От зоны вылета "орлов" отделяет 5 пунктов.

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