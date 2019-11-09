Бавария легко растоптала Боруссию Д – очередной ужасный выезд "шмелей" в Мюнхен

Чемпион Германии уверенно победил дортмундскую Боруссию (4:0) на своем поле в центральном матче 11-го тура Бундеслиги. Обзор игры читайте на "Футбол 24".

Der Klassiker – главное противостояние современного немецкого футбола. Однако в этом сезоне фавориты на титул выступают неубедительно. Бавария на прошлых выходных из-за неудовлетворительных результатов попрощалась с Нико Ковачем – временно команду возглавляет Ганс Флик. Боруссию упрекают в отсутствии чемпионского менталитета, однако в последние недели Дортмунд исправился и одержал ряд побед.

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Команды осторожно начали матч. Бавария отдала мяч гостям, села на свою половину и пыталась выбегать в контратаки, используя дальние передачи на Левандовски. Дортмунд контролировал мяч, но зайти в штрафную площадь не мог.

На 17-й минуте хозяева наконец-то организовали осмысленную атаку. И сразу забили – премьерным ударом в матче. Первая волна мюнхенской атаки захлебнулась, но Павар сразу вернул в мяч во владения соперника. Оборона Боруссии на мгновение потеряла концентрацию и упустила Левандовски. Роберт головой наказал очередным голом – он забивает в каждом туре.

Поведя в счете, Бавария начала доминировать. "Ротен" заставили гостей опуститься к собственной штрафной и играть на отбой. Преимущество Мюнхена росло – возникали хорошие моменты. Коман не докрутил под перекладину, а затем не попал нормально по мячу после паса Левандовски. Еще был мощный удар Гнабри, с которым справился Бюрки. Серж даже забил, но из офсайда.

Боруссия вообще ничем не могла ответить. Хозяева успокоили игру и ушли на перерыв лидерами. "Шмели" же не включали прессинг и теряли мяч в начальной стадии атак. Первый удар Дортмунд нанес за 2 минуты до конца тайма – Геррейру неточно пробил со штрафного. Рафаэл, кстати, рано вышел на поле вместо Санчо.

Вторая половина встречи началась со второго гола Баварии. Мюллер слева открылся под классный пас из глубины, протащил мяч по флангу и прострелил вдоль ворот. На линии передачи было два партнера – Левандовски пробить не сумел, а вот Гнабри без всякого сопротивления загнал мяч в "шестерку". Арбитру понадобился VAR, чтобы исправить ошибку лайнсмена, который зафиксировал офсайд.

Боруссия продолжала инертно защищаться, не получая в свое распоряжение мяч. Коман прекрасно забросил на дальнюю штангу – Гнабри не хватило совсем немного для акцентированного удара. Потом Кингсли разрезал оборону пасом на Левандовски – поляк не попал в ближний угол.

Люсьен Фавр попытался изменить игру – на замену вышли Ройс и Алькасер. У Пако возник момент после редкого рейда и прострела от Хакими, но он не сумел нормально ударить. Зато Бавария неудержимо душила соперника, забивать могли Коман и Мюллер. На 76-й минуте счет все же стал разгромным, когда Левандовски зацепился за пас из глубины, обыгрался с Мюллером, получил пас в ответ перед пустыми воротами и эффектно расстрелял Бюрки.

Мюнхенцы даже не думали сбавлять обороты – Коутиньо и Перишич освежили атаку. Они организовали четвертый гол: бразилец разогнал атаку, хорват прострелил с левой бровки, а Хуммельс срезал мяч в собственные ворота. На этом все – 4:0! Без вариантов.

Последние выезды BVB на Альянц Арену в рамках Бундеслиги завершаются крахом – 5-е подряд поражение с общим счетом 2:24. Бавария набрала 21 очко и поднялась на третье место Бундеслиги. Боруссия с 19 пунктами опустилась на пятую строчку турнирной таблицы.