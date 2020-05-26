Битва стилів, найпотужніша молодь проти зірок світового рівня – титульний матч Баварії та Борусії знову в центрі планети

Дортмундська Борусія приймає Баварію в головному матчі сезону Бундесліги. "Футбол 24" розставляє акценти перед Der Klassiker.

Борусія Д – Баварія

26 травня, 19:30. Дортмунд, порожній Вестфаленштадіон

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

25 травня 2013-го зустріч Борусії та Баварії привернула увагу всієї Європи – фінал Ліги чемпіонів на Вемблі ознаменував пік німецького футболу в цьому столітті. 7 років потому Der Klassiker повертається на екрани вболівальників у кожному куточку планети. Бундесліга – головний турнір світу на цей момент, а поєдинок її лідерів – найсмачніша футбольна страва за останні місяці.

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Звітному матчу не бракує нічого: інтрига в боротьбі за чемпіонство, висока якість гри, топ-виконавці світу в складі Баварії, найперспективніші таланти у формі Борусії. Кращих варіантів провести вільний вечір після тривалого футбольного голоду не знайти. Ще й можна впіймати ностальгію за 2013-м. Мюллєр, Нойєр, Алаба і Боатенг досі в основі "ротен", а Хуммельс – знову грає за "джмелів".

Обидві команди в чудовій формі – після Різдва виграли по 9 матчів Бундесліги з 10. Коронавірусна пауза не вибила їх з колії. Дортмундці впевнено перемогли в Рурському дербі та спокійно здолали Вольфсбург, а мюнхенці на класі обіграли Уніон і рознесли Айнтрахт. Сьогодні зустрічаються найкращі асистенти турніру (Мюллер – 17, Санчо – 16) та найефективніші форварди (Лєвандовскі – 82 хвилини на гол, Холанд – 69 хвилин на гол).

Баварія очолює турнірну таблицю, Борусія відстає на 4 очки. Домашня поразка означатиме крах надій Дортмунда на чемпіонство. 5 попередніх "класікерів" у рамках чемпіонату завершилися із загальним рахунком 20:4 на користь Мюнхена. У першому колі Баварія без шансів розбила конкурента: 4:0, 3.91xG на 0.61xG, 18 ударів проти одного. Це був другий матч Гансі Фліка біля керма – він миттєво освіжив команду.

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Люсьєна Фавра критикують за відсутність амбіцій і віри в титул, але він знає, як протистояти Баварії. Обидві домашні гри (у попередньому чемпіонаті та в суперкубку) під керівництвом француза Борусія виграла у "ротен". Втім, є нюанс. Фавр тоді зустрічався зі скутою командою Ковача, а тепер доводиться стримувати потужну "машину" Фліка, яка значно краще пресингує та грамотніше розпоряджається м'ячем.

Der Klassiker – битва стилів. Позиційний футбол Баварії з високим пресингом і акцентом на володіння проти різких контратак Борусії, під які чудово підібраний склад. Мюнхен грає з високою лінією оборони, в яку вбудований повільний Боатенг. Байєр і Гладбах підлаштувалися та обіграли мюнхенців. Жером видає розкішні передачі, але втримати Холанда на швидкості не зможе ніяк. А втримувати потрібно не лише його – феноменально виглядають вінгбеки Хакімі та Геррейро, не забуваємо про Санчо.

Поява Джейдона з перших хвилин під сумнівом. Він вже відновився та виходив у попередніх турах на заміну, однак його форма викликає запитання. А ми пам'ятаємо, чим може завершитися ставка на неготового Санчо проти Баварії – у листопаді був провал і заміна в першому таймі. Дортмундські фани пережили великий стрес через Хуммельса, але лідер оборони на 99% зіграє. Центр поля БД – головна інтрига перед матчем, адже Джан і Вітсель готові повернутися в старт. Ройс досі лікується.

Травмовані : Ройс, Шульц, Загаду – Алькантара, Коутінью, Толіссо, Зюле

У Баварії теж є кадрові втрати. І якщо про травму Коутінью ніхто не згадує, то пошкодження Алькантари зменшує Гансі Фліку варіанти для маневру. Хороші новини – відновився Гнабрі: індивідуально найсильніший вінгер Мюнхена, який ще й найкраще взаємодіє з Мюллєром. Переміщення "раумдойтера" у лівий півфланг в поєднанні з перехресним рухом Гнабрі може створити Борусії катастрофічні проблеми – Піщек повільний, Хакімі не завжди встигає повертатися з атаки.

Орієнтовні склади

Борусія Д: Буркі – Піщек, Хуммельс, Аканджі – Хакімі, Джан, Дауд, Геррейро – Санчо, Холанд, Брандт.

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горетцка – Коман, Мюллєр, Гнабрі – Лєвандовскі.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Борусія в цьому сезоні не зазнала жодної домашньої поразки. Рурське дербі продемонструвало, що навіть відсутність вболівальників не критична. А декому (наприклад, Мо Дауду) без тиску трибун простіше грати у свій найкращий футбол. Дортмунд сьогодні не має права поступитися, але Баварія дуже сильна. Результативна нічия – цілком ймовірний підсумок, який збереже інтригу в боротьбі за срібну салатницю.

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