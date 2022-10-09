"Игра получилась очень напряженной. Отмечу, что в первом тайме мы очень хорошо оборонялись и смогли перекрыть центр, хорошо контролировали мяч. Однако пропустили всего один удар в ворота – и соперник повел со счетом 1:0.

Боруссия – Бавария – 2:2 – видео голов и обзор невероятного спасения Дортмунда на последних секундах

Затем, когда повысились уровень эмоций и необходимость рисковать, когда трибуны гнали нас отыгрываться, было не так просто поддерживать игровую дисциплину. И нам нужно было сохранять осторожность, чтобы не открыться слишком рано.

Мы проигрывали 0:2, но проводили замены и до последнего момента верили в то, что всё возможно. Даже после не использованного Модестом момента на 82-й минуте. Итоговая ничья – заслуженный результат, потому что в концовке мы создали много шансов. Если при 0:2 с Баварией остаёшься сзади, обычно такие матчи заканчиваются со счётом 0:4 или 0:5. С нами такого не произошло. И мы поставили восклицательный знак в ответ на вопросы о командном менталитете", – цитирует Терзича официальный сайт "шмелей".

Напомним, уступая Баварии 0:2, дортмундцы смогли отквитать два гола. При этом второй гол Боруссия забила на пятой добавленной минуте.

Боруссия Д спасла ничью с Баварией, проигрывая 0:2 – гол джокера на 90+5 минуте лишил мюнхенцев лидерства