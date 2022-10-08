Боруссия Дортмунд в домашнем Der Klassiker вырвала ничью у Баварии (2:2). Счет и обзор матча на Сигнал Идуна Парк – в этой новости на "Футбол 24".

Впервые за 12 лет (40 матчей) Der Klassiker проходил без Роберта Левандовски, который летом перебрался из Баварии в Барселону. И мюнхенцы, и Боруссия неубедительно стартовали в чемпионате – "шмели" проиграли 3 поединка Бундеслиги из 8-ми, а Бавария лишь в прошлом туре прервала 4-матчевую серию без побед. К дерби команды подходили, набрав по 15 очков.

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На неделе соперники синхронно устроили разгромы в ЛЧ – Дортмунд на выезде разбил Севилью (4:1), а подопечные Нагельсманна дома обыграли чешскую Викторию (5:0). В Лиге чемпионов Дортмунд и Мюнхен идут нормально, а вот в Бундеслиге есть проблемы.

Первый тайм откровенно разочаровал. Минимум остроты, мало ударов по воротам (3 в створ на две команды), 4 желтых карточки и много эмоций. У хозяев можно вспомнить удар Геррейру, неожиданно выстрелившего с острого угла в ближнюю девятку. Нойер парировал.

На 33-й минуте Бавария забила из первого же серьезного момента. Мусиала отбросил на Леона Горецку, а тот из-за пределов штрафной положил в нижний угол ворот Майера. Сразу же Дортмунд мог отыграться, однако Нойер спас мюнхенцев после удара Малена.

На последних секундах тайма Джуд Беллингем, уже имевший желтую карточку, ногой въехал в лицо Альфонсо Дэвису. Канадец оказался в нокдауне и не смог продолжить игру, а лидер "шмелей" избежал удаления. 0:1, мало зрелища и, по сути, где-то случайный гол Баварии (Боруссия превзошла гостей за xG до перерыва: 0.47 против 0.09) – итог первого тайма на Сигнал Идуна Парк.

В перерыве Эдин Терзич выпустил Вольфа вместо Хуммельса, что едва не дало результат – Нойер потянул удар Мариуса под перекладину. Но момент Баварии был куда острее. Садио Мане головой не попал в пустые ворота метров с 10-ти. Впрочем, на 53-й минуте счет все-таки стал 0:2. Лерой Сане дальним ударом удвоил преимущество Баварии. Майер задел мяч, но не спас.

Этот пропущенный мяч откровенно деморализовал Боруссию. Подопечные Нагельсманна перехватили инициативу и были куда ближе к третьему голу, чем "шмели" до того, чтобы сократить отставание. Казалось, Бавария полностью контролирует игру, однако на 74-й минуте Юссуфа Мукоко неожиданно вернул Дортмунд в игру. Юный нападающий, которому все еще только 17 лет, обыгрался с Модестом и пробил Нойера.

Боруссия имела убойный шанс отыграться. Адейеми роскошно выкатил на Модеста, который не попал по мячу из пределов вратарского! Вот и вся разница между сегодняшними соперниками – Дортмунд не реализовал 100% момент, тогда как гости забили даже больше, чем создали.

Бавария завершала матч в меньшинстве после удаления Комана. На стандарты пошел даже голкипер Боруссии, но героем стал не он – Антони Модест таки исправился за свой промах, принеся Боруссии ничью. Фееричное спасение Дортмунда – 2:2. Бавария была в шаге от первого места чемпионата, но осталась третьей с 16 очками. У Боруссии столько же.