Боруссия Дортмунд отыгралась с 0:2, лишив Баварию победы в Der Klassiker. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бавария выиграла первый тайм на Сигнал Идуна Парк, забив с единственного удара в створ – дальний выстрел Горецки оказался результативным. На старте второй половины игры мюнхенцы удвоили свое преимущество благодаря еще одному удару из-за пределов штрафной. Автором забитого мяча стал Лерой Сане.

Боруссия Д спасла ничью с Баварией, проигрывая 0:2 – гол джокера на 90+5 минуте лишил мюнхенцев лидерства

Дортмунд откровенно поплыл, но все же сумел избежать домашнего поражения. Сначала Мукоко пробил Нойера после паса Модеста, а на 90+5 минуте Антони к голевому пасу добавил и забитый мяч. Француз мог сравнивать счет еще раньше, но промахнулся с нескольких метров.

Драматичные 2:2 оставили команды на своих местах – 3 и 4 позиции с 16 очками. Унион с Фрайбургом имеют по 17 баллов и игру в запасе.