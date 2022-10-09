"Гра вийшла дуже напруженою. Зазначу, що у першому таймі ми дуже добре оборонялися та змогли перекрити центр, добре контролювали м'яч. Проте пропустили лише один удар у ворота – і суперник повів з рахунком 1:0.

Борусія – Баварія – 2:2 – відео голів і огляд неймовірного порятунку Дортмунда на останніх секундах

Потім, коли підвищилися рівень емоцій та необхідність ризикувати, коли трибуни гнали нас відіграватись, було не так просто підтримувати ігрову дисципліну. І нам потрібно було зберігати обережність, щоб не відкритися зарано.

Ми програвали 0:2, але проводили заміни і до останнього моменту вірили, що все можливо. Навіть після не використаного Модестом моменту на 82-й хвилині. Підсумкова нічия – заслужений результат, тому що наприкінці ми створили багато шансів. Якщо при 0:2 з Баварією залишаєшся позаду, зазвичай такі матчі закінчуються з рахунком 0:4 або 0:5. З нами такого не сталося. І ми поставили знак оклику у відповідь на питання про командний менталітет", – цитує Терзіча офіційний сайт "джмелів".

Нагадаємо, поступаючись Баварії 0:2 дортмундці змогли відквитати два голи. При цьому другий гол Борусія забила на п'ятій доданій хвилині.

Борусія Д врятувала нічию з Баварією, програючи 0:2 – гол джокера на 90+5 хвилині позбавив мюнхенців лідерства