Кубок Германии, 1/16 финала

Хольштайн – Бавария – 2:2 (6:5)

Голы: Бартельс, 37, Вальс, 90+5 – Гнабри, 14, Сане, 48

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Соперники активно начали матч, несмотря на быстрый гол от Баварии, представители второй Бундеслиги не опустили руки и до перерыва выровняли положение. Во втором тайме Сане невероятным ударом со штрафного снова вывел мюнхенцев вперед.

Когда казалось, что победа от действующего чемпиона Германии никуда не денется, за несколько секунд до финального свистка Хольштайн снова сравнял счет и перевел игру в овертайм. Два тайма по 15 минут сильнейшего не определили. В серии послематчевых пенальти Нойер не спас мюнхенцев, и хозяева были удачливее в "лотерее".

В 1/8 финала Кубка Германии Хольштайн встретится с Дармштадтом. Стоит отметить, что Бавария была действующим триумфатором турнира.

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