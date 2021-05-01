Кубок Германии, 1/2 финала

Вердер – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Хван, 93, Форсберг, 120+1 – Біттенкур, 105+1

Текущая неделя для РБ Лейпциг выдалась богатым на события. Бавария официально объявила, что Юлиан Нагельсманн с нового сезона будет работать в Мюнхене. "Быки" также не стали медлить и договорились Джесси Маршем из Зальцбурга. Нагельсманн заверил, что недостатка мотивации на концовку сезона ему хватит. 33-летний специалист уже организовал для Зальцбурга самый успешный сезон в истории (серебряные медали очень близки), но настроен на большее. Очевидно, что главная цель команды – Кубок Германии. Было бы очень символично покинуть команду, завоевав для нее первый трофей за все время существования.

Однако у Вердера на это были свои планы. Похоже, "музыканты" полностью сосредоточились на Кубке. Ведь в Бундеслиге команда Флориана Кохфельдта проиграла семь последних матчей. На отчетный матч хозяева вышли, как на битву. Доигрывали каждый эпизод, отчаянно шли в борьбу и организовано отбивались против более сильного соперника. В начале игры это работало. Если не учитывать удар головой с перспективной позиции от Сорлота, то больше опасности у ворот Иржи Павленки не было. Зато за Бремен дважды ответил Джош Сарджент. Сначала американец не смог пробить слишком сильно, а потом упустил супершанс. Форвард продавил крепкого Упамекано, перебросил мяч над голкипером, но банально не попал в створ.

Лейпциг играл интереснее и разнообразнее. "Быки" контролировали мяч, регулярно зажимали соперника в его штрафной и пытались расшатать оборону короткими передачами, перемещениями и открывания за спины защитников. Получалось, будем откровенны, не лучшим образом. Владение не переходило в качество, а более 10 попыток ударов больше напоминали бесхитростные забросы в сторону ворот. Зато Вердер действовал прямолинейно. Максимум вертикальных передач и навесы. Много навесов. В конце тайма хозяева даже пенальти могли заработать, но рефери после нескольких минут раздумий и просмотра видео отменил свое решение. Зельке, которого и сбивал Мукиеле, был очень недоволен.

На вторую половину Лейпциг вышел очень рассерженным. За первую треть тайма "музыканты" практически не видели мяча – статистика передач за этот период 11-103 в пользу гостей. Нагельсманн уже мог начинать жаловаться на нефарт. "Быки" дважды обстучали каркас ворот. И если в первом эпизоде Мукиеле бил из положения вне игры, то Орбан зарядил в перекладину с вполне легальной позиции. Тот же Мукиеле пытался добить, но Мбом выбил мяч прямо из-под лица француза. Немного позже такая же участь постигла Нкунку. Кристофер бил мощно, но Павленка перевел в штангу.

Ближе к концу основного времени команды устроили качели. По несколько возможностей одержать победу имели оба коллектива, но голкиперы спасали. Выяснение отношений плавно перешло в овертайм. А там Лейпцигу понадобилось всего три минуты на то, что не удалось сделать за 98 основного времени. Поульсен и Ольмо вывели на ударную позицию Хван Ли Чхана, а тот не подвел. Кореец, которого покупали в качестве замены Вернеру забил лишь третий гол за Лейпциг, все – в Кубке Германии.

Возможно локальный успех усыпил бдительность "быков". По крайней мере это точно касается Упамекано. Центрбэк, который летом также переедет в Баварию, и раньше ошибался, потому чего-то похожего стоит ожидать. Дайот банально не выдержал позицию, после чего не смог выбить мяч, который отскочил к Биттенкуру. Леонардо на входе в штрафную обыграл Гулачи и сравнял счет. Лейпциг во второй 15-минутке устроил настоящий штурм ворот соперника и на последней минуте таки выцарапал победу. Хван головой сбросил мяч на Форсберга, который в прыжке переправил его в сетку. Подопечные Юлиана Нагельсманна стали первым финалистом Кубка Германии.

Добавим, что имя второго финалиста станет известно уже 1 мая. Дортмундская Боруссия будет принимать Хольштайн со второй Бундеслиги.