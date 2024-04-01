Свен Мислинтат близок к возвращению в Боруссию Д, в которой проработал с 2006 по 2017 год. За это время он прошёл путь от обычного скаута до спортивного директора, после чего перебрался в лондонский Арсенал. Об этом информирует Sky Germany.

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Как только обе стороны завершат переговоры, договор можно будет официально оформить. Согласно источнику, есть высокая вероятность того, что Мислинтат станет спортивным директором. В то же время он может стать и техническим директором. В любом случае Мислинтат подпишет долгосрочный контракт с BVB.

Последним местом работы Свена был Аякс, в котором он продержался четыре месяца. Мислинтат пригласил в Амстердам 12 игроков – большинство этих трансферов были признаны провальными. В итоге после протестов фанатов он был вынужден покинуть клуб.

В своё время именно Свен привёл в Боруссию Д таких звезд, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Синдзи Кагава и Матс Хуммельс.

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