Известный специалист Свен Мислинтат потерял работу в Аяксе после серии скандалов.

Аякс прекратил сотрудничество со Свеном Мисслинтатом, сообщает официальный сайт клуба. Спортивный директор полностью потерял поддержку в Амстердаме.

Руководство планировало объявить о разрыве контракта по согласию сторон, однако Мислинтат устроил разборки, поэтому его пришлось принудительно уволить.

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Аякс подчеркнул, что это решение не связано с расследованием против Мислинтата. Спортивного директора на днях отстранили из-за подозрения в махинациях.

Скандал возник вследствие трансфера Сосы (Свен напрямую связан с агентами игрока), но немец подписал и других футболистов среднего уровня на 100 миллионов.

Аякс проваливает старт сезона – 14 место в Эредивизи. Вчера амстердамцы получили разгром еще в первом тайме от Фейеноорда, после чего фанаты сорвали матч, устроив погром.

Мислинтат накануне вляпался в еще одну неприятность. Несмотря на запрет приближаться к команде, спортдир залетел в тренерскую комнату и кричал на футболистов.