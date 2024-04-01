Свен Міслінтат близький до повернення в Борусію Д, в якій пропрацював з 2006 по 2017 рік. За цей час він пройшов шлях від звичайного скаута до спортивного директора, після чого перебрався в лондонський Арсенал. Про це інформує Sky Germany.

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Щойно обидві сторони завершать переговори, договір можна буде офіційно оформити. Згідно з джерелом, є висока ймовірність того, що Міслінтат стане спортивним директором. Водночас він може стати і технічним директором. У будь-якому разі Міслінтат підпише довгостроковий контракт із BVB.

Останнім місцем роботи Свена був Аякс, у якому він протримався чотири місяці. Міслінтат запросив до Амстердама 12 гравців – більшість цих трансферів були визнані провальними. У підсумку після протестів фанатів він був змушений покинути клуб.

Свого часу саме Свен привів до Борусії Д таких зірок, як П'єр-Емерік Обамеянг, Сіндзі Кагава і Матс Хуммельс.

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