Реал остался единственным претендентом на подписание Джуда Беллингема, на которого также охотились Манчестер Сити и Ливерпуль. Мадридцы уже имеют принципиальное соглашение с игроком, который должен присоединиться к клубу 30 июня, сообщает Marca.

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Если переход завершится успешно, то Беллингем подпишет контракт до 2029 года. Единственным препятствием является отсутствие договоренности между Боруссией Д и Реалом – немцы хотят получить 140 млн евро, тогда как мадридцы предлагают от 100 до 120 млн евро. Хотя контракт еще не подписан, "сливочные" не хотят откладывать объявление о завершении трансфера.

Добавим, что Беллингем сыграл в 40 матчах за Боруссию Д в этом сезоне, забив 11 голов и отдав 7 ассистов.

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