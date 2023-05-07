Карло Анчелотти после последнего матча с Осасуной в чемпионате пошутил с тренером памплонцев. Итальянец заявил, что следующая их встреча состоится в финале Кубка Короля – получилась не шутка, а пророчество. Подопечные Ягобо Арасате прорвались в свой второй финал в истории, причем первый состоялся аж 18 лет назад.

Реал же не брал этот титул с 2014 года. Именно Кубка Короля не хватало в мадридской коллекции Анчелотти. Если "сливочные" выиграли бы финал, то Карло взял все трофеи с "королевским клубом".

Организация финала на стадионе "Ла Картуха" вызвала настоящий восторг. Шикарные ракурсы со стадиона, панорама ночной Севильи, кадры с вертолета... И море памплонских болельщиков с эффектным модульным шоу на трибунах.

Не обошлось без легендарного Хоакина. Именно он вынес Кубок Короля на стадион – капитан Бетиса наслаждался последними часами в статусе действующего обладателя испанского "ушастика".

Тренеры не удивили

Ягобо Арасате выставил всех сильнейших футболистов. Исключением стал только Чими Авила, которого придержали в запасе – аргентинец имел небольшое повреждение. Его решили поберечь на второй тайм. Вместо него в атаке появился Аймар Орос.

Карло Анчелотти не мог рассчитывать на травмированного Менди, а в запасе остался наш Андрей Лунин. Модрич успел вернуться из лазарета, но остался в запасе – его позицию в центре занял Чуамени. На острие атаки компанию Бензема и Винисиусу составил Родриго.

Словом, тренеры не удивили с составами. Их стратегический план на первый тайм тоже соответствовал ожиданиям. Осасуна собиралась атаковать через лонгболы и кроссы, а оборонялась в низком блоке 5-4-1. Реал же доминировал на мяче, пытаясь работать через забросы на Винисиуса – ему создавали изоляцию 1-в-1 против Монкайолы. Забегая наперед скажем, что Жуниор свою дуэль выиграл вчистую.

Осасуна стартовала катастрофически, но удержалась в игре

Уже на 2-й минуте часть болельщиков у телеэкранов отправилась спать, ведь Мадрид открыл счет. Винисиус переиграл Монкайолу и ворвался в штрафную, после чего выполнил прострел – Бензема пропустил его на Родриго, а тот пробил мимо Эрреры. 1:0!

После этого Винисиус выполнил еще несколько хороших врываний в штрафную. Одно из них могло завершиться голом Бензема, но передачу на него в последний момент накрыли. В общем, матч должен был пойти по сценарию, максимально выгодному для "сливочных" – теперь они могли рисковать, или же выжидать и наказывать на контратаках.

Впрочем, стартовый наскок не трансформировался в ливень голевых моментов. Памплонцы постепенно успокоили матч и даже стали угрожать воротам Реала. Подопечные Ягобо Арасате провели несколько подач с неострыми или неудачными замыканиями. Самое опасное прошло уже на 8-й минуте – высокий Будимир перевесил Милитао и пробил головой в дальнюю девятку. Немного неточно!

Середина первого тайма – яркая битва. Осасуна набралась смелости и создала огромные проблемы Реалу. Мадрид разрывал на фланге Винисиуса

После нервного старта встречи Осасуна начала действовать значительно агрессивнее. Забросы вперед наваррцы комбинировали с агрессивной борьбой за подборы и очень смелым прессингом. "Сливочных" накрывали 1-в-1 на всей половине поля, причем четверка футболистов оказывала давление прямо перед штрафной Реала.

Это создавало мадридцам трудности на стадии билд-апа, ведь соперник давил не только на защитников, но и на центрхавов. В матче сразу стало больше потерь, а игра сбилась к переходным фазам. Команды в равной степени выигрывали борьбу и ничейные мячи, что было неидеально для Осасуны – футбол на встречных курсах является стихией Реала.

Впрочем, именно такой футбол позволял Памплоне обострять игру. Одно из таких обострений должно было завершаться взятием ворот Куртуа. Жесткий стык на 26-й минуте остался без свистка арбитра, а мяч отскочил на ход Абде.

Тот убежал от Алабы и оказался прямо перед голкипером! Марокканец перебросил Тибо, однако мяч немного не докрутился в створ ворот – а Карвахаль от греха подальше вынес его.

Правда, за несколько минут до этого Реал должен был забивать второй гол. Винисиус снова прошел Монкайолу и покатил под удар Родриго, а тот сбросил в касание на Карима – нападающий мощно зарядил в левый нижний, но Эррера выполнил сейв! На 32-й же минуте Серхио был бессилен, однако фантастический выстрел Алабы со стандарта метров с 30-ти попал в перекладину!

Страсти по Винисиусу

Поединок был динамичным и ярким, однако ближе к последней трети первого тайма верх начали брать эмоции. Шикарный Винисиус раз за разом вступал в конфликты – а наваррцы подливали масла в огонь, провоцируя бразильца.

Толчки, перепалки, руки на голове друг друга – Монкайола, Пенья и Ко демонстрировали изрядную изобретательность в попытках психологически расшатать Жуниора. Хотя последний и правда мог их достать постоянными апелляциями к арбитру. Бойцы стоили друг друга.

Больше всего страсти вспыхнули после падения Винисиуса в штрафной на 36-й минуте. Контакт с Монкайолой был, но вингер Реала тоже нырял. Далее началась масштабная перпалка, которая переросла в серьезный конфликт в подтрибунном помещении в перерыве – некоторые даже писали о драке.

Осасуна получила своё счастье

Первый тайм завершился при минимальном преимуществе Реала, однако игра мадридцев явно пошла наперекосяк. Хорошего футбола не было – от него остались только рывки Винисиуса и эпизодическая поддержка со стороны Родриго и Бензема. Очень плохо оборонялся Милитао. Несколько раз неплохо включился Камавинга, но только и всего.

В целом, матч свелся к единоборствам и подборам. Второй тайм стартовал в том же русле. Осасуна продолжала смело прессинговать – и, в конце концов, команда была вознаграждена за такую игру. На 57-й минуте подопечные Ягобо Арасате сравняли счет.

Атака памплонцев правым флангом завершилась подачей на Будимира, однако мяч перелетел через него. На левом краю штрафной мяч подхватил Абде, который выполнил прострел. Сферу выбили, но точно на Торро – Лукас стоял в метрах 24-х от ворот. Он и нанес мощный удар с лету, попав точно в левый нижний угол. 1:1!

Реал показал класс, но было тяжело. Родриго стал героем

Дальнейший ход встречи не менялся. Осасуна старалась, но моментов не возникало. Реал также не обострял. До 70-й минуты на поле было только напряжение – а потом произошел гол "сливочных". Его провел Родриго.

Взятие ворот оказалось столь же тяжелым, как и весь матч. Винисиус прорвался по флангу и подал на линию вратарской, а Давид Гарсия не смог нормально выбить мяч. Кроос подхватил отскок и пробил, но попал в Аридана. Рикошетом сфера отлетела на Родриго – и только тогда мяч оказался в сетке. 2:1!

22-летний бразилец стал первым футболистом Реала за последние 43 года, которому удалось оформить дубль в финале Кубка Короля. До этого вечера таких футболистов было всего три – среди них Пушкаш и Хуанито.

Осасуна была близка к камбэку

Реал после этого провел еще несколько хороших атак, но реальный момент создать удалось только на 90-й минуте, когда Винисиус вылетел почти один на один с голкипером. В последний момент Жуниор решил катить на Бензема, но получилось неудачно – Эррера успел перехватить сферу.

Осасуна же минимум дважды могла сравнивать счет. На 78-й минуте Карвахаль едва не срезал выстрел Монкайолы с линии штрафной в собственные ворота, а в компенсированное время свежий Авила простреливал на линию вратарской – от замыкания в последний момент спас все тот же Карвахаль. Кроме того, в одной из атак мяч перелетел через голову Будимира.

Осасуна завершила матч в атаке, но спастись не смогла. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Карло Анчелотти. Реал впервые за 9 лет выиграл Кубок Короля – 20-й в своей коллекции!