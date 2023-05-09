"Джмелі" думають про своє майбутнє та прагнуть залишити в команді Джуда Беллінгема. Керівництво німецького клубу ще раз спробувало домовитися з англійцем.

Реал завершує трансфер Беллінгема – Мадрид випередив Ман Сіті та Ліверпуль, сторони узгодили контракт

Як повідомляє Bild, Борусія запропонувала півзахиснику зарплату в 14 мільйонів євро та контракт терміном до 2026 року. Зазначається, що Беллінгем відмовився. Він остаточно ухвалив рішення, щоб приєднається до мадридського Реала влітку. Іспанський гранд та гравець вже обговорили ключові моменти угоди. Наразі залишилось тільки домовитися з Борусією, яка попросить за свого лідера близько 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Беллінгем виступає за німецьку команду з 2020 року. У складі "джмелів" він провів 131 матч, забив 23 голи та зробив 25 результативних передач.

Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль