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Боруссия Д раскрывает карты: о продаже Ярмоленко, трансфере игрока Реала и форварда на замену Обамеянгу

15:13 549 Читати українською
Боруссия Д раскрывает карты: о продаже Ярмоленко, трансфере игрока Реала и форварда на замену Обамеянгу
Андрей Ярмоленко

Боруссия Дортмунд ищет нового топ-нападающего, но не может себе позволить большие расходы. В клубе рассказали последние трансферные новости и прокомментировали слухи.

Накануне появилась информация, что Андрей Ярмоленко заинтересовал Фенербахче и Эвертон. Спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк прокомментировал последние трансферные слухи в интервью изданию Kicker.

Ярмоленко может покинуть Боруссию Д – клуб рассматривает возможность продажи украинца, – Bild

"Близость аренды Ашрафа Хакими из Реала (правый защитник сборной Марокко сыграл 17 матчей за Мадрид в последнем сезоне – прим. "Футбол 24")? С фундаментальной точки зори это имеет смысл.

У нас на столе нет ни одного конкретного предложения по трансферу Ярмоленко, о котором можно было бы говорить.

Поиски результативного нападающего – нелегкое задание. Мы надеемся увидеть от Максимилиана Филиппа 15-18 голов за сезон. Это план Б", – заявил Цорк.

Kicker также информирует, что Челси ожидает от Дортмунда 70 млн евро за Альваро Морату, но в клубе считают такую цену непомерной для себя. Рекордный трансфер за чертой 50 миллионов евро, а также удовлетворять заоблачные требования по зарплате Боруссия не планирует.

Отметим, что "шмели" близки к продаже правого защитника, чемпиона мира-2014 Эрика Дурма в Хаддерсфилд за 3 млн евро и центрального полузащитника Гонсало Кастро в Штутгарт за 5-6 миллионов.

Диалло стал игроком Боруссии Дортмунд

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