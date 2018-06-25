Ярмоленко получил предложение от Фенербахче

Полузащитник сборной Украины и Боруссии Дортмунд Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого Фенербахче, информирует Fotomac.

Фенербахче уже обратился к Боруссии относительно трансфера 28-летнего футболиста. Стамбульци попытаются убедить "шмелей" отпустить Андрея в ближайшее трансферное окно. Трансфер оценивается в 23 млн евро.

Турецкий гранд, который в сезоне 2017/18 занял второе место в чемпионате, заинтересовался Ярмоленко из-за его опыт. Напомним, команда будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее была информация, что Андрей Ярмоленко снова заинтересовал Эвертон. Боруссия Дортмунд готова к переговорам по трансферу, ведь украинец не смог полноценно заменить Усмана Дембеле.

В сезоне 2017/18 Ярмоленко забил 6 голов и отдал 6 голевых передач в 26 сыгранных матчах во всех турнирах. При этом почти всю вторую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.