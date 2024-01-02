Нападающий Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо близок к возвращению в дортмундскую Боруссию. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, английский форвард заинтересован в этом трансфере и уже дал своё согласие. Сообщается, что теперь дело – за Манчестер Юнайтед.

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Согласно источнику, в настоящее время оба клуба ведут переговоры по поводу суммы аренды и зарплаты игрока. По данным Bild, финансовый объем всей сделки составит 3 миллиона евро, включая зарплату и арендную плату.

Санчо играл за "желто-чёрных" с 2017 по 2021 год и на сегодняшний день провел там свои лучшие профессиональные годы. В 137 матчах за Боруссию он забил 50 голов и стал игроком сборной Англии. В Дортмунде его считали второй главной звездой команды после Эрлинга Холанда, благодаря чему клуб впоследствии выручил за форварда 85 млн евро + бонусы.

На Олд Траффорд у Санчо не получилось себя проявить в том числе из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

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