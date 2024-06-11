Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 сыграет с Молдовой. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сборы перед чемпионатом Европы-2024 подходят к концу. Едва ли не впервые за последние лет 10 национальная сборная Украины использовала спарринги с пользой – соперники были похожими на оппонентов в группе на турнире, а команда отрабатывала модели игры против них и проверяла резервистов. В частности, с Германией проверили оборонительную модель с тремя центрбеками и гибридной ролью Зинченко, причем игра Бундестим оказалась изрядно похожей на футбол бельгийцев.

Легенда румынского футбола потроллил сборную перед стартом на Евро-2024 против Украины

С поляками выпустили состав, который вообще не сыгран даже на уровне локальных связей а-ля вингер-центрбек – зато поняли нюансы Таловерова, увидели проблемы Бондара и попытались предоставить Тымчику функционал Конопли. Кроме того, сделали выводы по альтернативам флангах атаки, предоставили время Миколенко и задумались над перспективами Ярмоленко.

Разве это не важнее за счет игры в Варшаве? Хотя даже в этом аспекте не все так плохо. У поляков залетали стандарты и голы-дурачки, а матч мог завершиться и со счетом 3:3 – Украина тоже создала немало. Да и пусть. Романчук может поставить в рамочку фото с празднованием гола в ворота Родины, однако для нашего тренерского штаба это была только полезная информация.

А вот Молдову надо побеждать обязательно. Несмотря на товарищеский статус, поединок имеет большое турнирное значение. Украина пока держится в топ-12 рейтинга УЕФА, опережая Австрию на 4 балла – а команды из топ-12 попадут в первую корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2026. Поражение от молдаван отнимет у нас аж 8 баллов, а ничья сократит отрыв от "Дас Тим" только до 0,5 баллов.

Необходимость побеждать Молдову удачно накладывается на последнее задание Сергея Реброва в спаррингах – "сине-желтые" наконец-то должны проверить основу под матчи с Румынией и Словакией. В частности, свой шанс наконец должен получить Лунин, а Бражко должен выйти в основе и окончательно закрыть вопрос об опорнике на Евро-2024. Кроме того, следует определиться с кадровым наполнением центрального треугольника и дать объем работы Миколенко.

От наличия Виталия очень многое зависит. Если он еще не готов к полным матчам, то сборная может попробовать Зинченко на его позиции – или же вообще продолжит оттачивать игру в модели 5-4-1, как против немцев. В конце концов, интересно взглянуть на стиль и механизмы игры в атаке, ведь поединок против Молдовы станет репетицией встречи с Румынией.

В конце концов, очень важно избежать травм, а потому не удивляйтесь возможной "каше" с хаотичным футболом в конце встречи, когда пойдут замены. Надо любой ценой избежать кейса Польши.

Ориентировочные составы на матч Украина – Молдова

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков, Судаков, Шапаренко, Мудрик – Довбик

Молдова: Аврам – Посмак, Бабогло, Крачун – Ревенко, Богачук, Раце, Рябчук – Каймаков, Моцпан – Дамашкан

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Не следует совсем недооценивать Молдову. За последние 10 матчей эта сборная расписала ничью с Австрией, Албанией, Польшей и Северной Македонией, а Кипру и тем же полякам дома команда отгрузила по три гола. Именно фиаско с нашими южными соседями отправило "Кадру" в плей-офф за Евро.

То есть, оппонент у нас серьезный, а значит не следует ожидать феерического разгрома. Готовьтесь к тому, что нашим футболистам может быть сложно. Тем не менее, мы ожидаем победу "сине-желтых" – Украина перед Евро-2024 должна была бы выходить на пик формы, а в предыдущих матчах подопечные Сергея Реброва создали достаточно моментов. И выдержали бешеное давление Бундестим.

В конце концов, в Украине есть мотивация победить, а вот футболисты сборной Молдовы мысленно уже в отпуске. Украина выигрывает.

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