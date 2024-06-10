Португальский хавбек Жоау Палинья все же может реализовать свою мечту и оказаться в Баварии.

Бавария снова активно работает над трансфером Палиньи, сообщает The Athletic. Мюнхенцы уже сделали первое предложение в 35 млн, переговоры на активной стадии.

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Вице-чемпионы Германии готовы заплатить Фулхэму 40-45 миллионов евро. Палинья согласовал контракт с Баварией на 4-5 лет и мечтает о переходе еще до Евро-2024.

Жоау должен был стать игроком Баварии прошлым летом. Стороны согласовали трансфер за 65 млн, футболист даже одел футбол перед фотосессией. Однако в последний момент сделка сорвалась. По информации немецких СМИ, португалец весь сезон держал контакт с клубом и спрашивал о трансфере.

Палинью просил себе в команду Томас Тухель. Венсан Компани проанализировал состав и также пришел к выводу, что в Баварии нет чистого опорника профиля Палиньи.