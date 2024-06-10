В понедельник, 10 июня, во время тренировки сборной Германии произошёл неприятный инцидент. Защитник Реала Антонио Рюдигер пошёл в слишком жесткий подкат против форварда Боруссии Д Никласа Фюлькруга, и последний набросился на своего партнёра с кулаками.

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Как информирует Bild, другим игрокам "манншафт" пришлось вмешаться, чтобы не допустить драки между своими партнёрами. Сообщается, что, в конце концов, стычка ограничилась тем, что Фюлькруг подошёл к Рюдигеру, и они толкнули друг друга.

Что интересно, всего 10 дней назад они противостояли друг другу в финале Лиги чемпионов, в котором Реал одолел Боруссию со счётом 2:0.

Напомним, что ранее у Рюдигера возникали конфликтные ситуации с полузащитником Баварии Йозуа Киммихом.

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