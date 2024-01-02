Нападник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо близький до повернення в дортмундську Борусію. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, англійський форвард зацікавлений у цьому трансфері і вже дав свою згоду. Повідомляється, що тепер справа – за Манчестер Юнайтед.

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Згідно з джерелом, наразі обидва клуби ведуть переговори щодо суми оренди та зарплати гравця. За даними Bild, фінансовий обсяг всієї угоди становитиме 3 мільйони євро, включно із зарплатою та орендною платою.

Санчо грав за "жовто-чорних" із 2017 по 2021 рік і на сьогодні провів там свої найкращі професійні роки. У 137 матчах за Борусію він забив 50 голів і став гравцем збірної Англії. У Дортмунді його вважали другою головною зіркою команди після Ерлінга Холанда, завдяки чому клуб згодом виручив за форварда 85 млн євро + бонуси.

На Олд Траффорд у Санчо не вийшло себе проявити, зокрема через конфлікт із головним тренером Еріком тен Хагом.

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