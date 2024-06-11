"Все зависит от первой и последней игры в группе. С Румынией все будет решаться. Важно стартовать с победы и уверенно подходить ко второй игре против Словакии. Словаки, возможно, проиграют в своей первой игре бельгийцам. Тогда все будет в наших руках.

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А вот с Бельгией будет сложно. Эта сборная сама по себе сильная, а если нам будет нужна лишь победа над ними для выхода из группы, будет непросто. Но, думаю, шансы на выход из группы у нас хорошие. Не забываем, что кроме двух лучших сборных, в 1/8 финала выходят и четыре лучшие третьи команды в группе", – сказал Шелаев в интервью для SportArena.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Подопечные Сергея Реброва попали в группу Е вместе с командами Бельгии, Румынии и Словакии. Первый матч сборной Украины состоится 17 июня против сборной Румынии.

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