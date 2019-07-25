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Боруссия Д предложит Барселоне крупную сумму за Малкома

21:20 124 Читати українською
Боруссия Д предложит Барселоне крупную сумму за Малкома
Малком / фото из соцсетей

Вингер испанской Барселоны Малком попал в сферу интересов дортмундской Боруссии.

"Шмели" уже начали переговоры с каталонцами о переходе 22-летнего француза, сообщает Sport.es.

Барселона определилась с будущим Малкома

По информации издания, Боруссия готова заплатить за вингера 42 миллионов евро, что на 1 миллион больше, чем Барселона год назад выплатила Бордо.

Бразилец имел ограниченное количество игрового времени в сезоне 2018/19, а трансфер Гризманна только придаст конкуренции в звездной атаке "блаугранас". Именно поэтому Малкому стоит поискать новую команду, где он сможет стать игроком основы.

В сезоне 2018/19 бразилец провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.

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Теги
Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Барселона Барселона Трансферы Барселоны Малком Малком
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