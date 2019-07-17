Барселона определилась с будущим Малкома

Украина — 12:14 217
-
Юрченко официально стал игроком Зари
-
"Після слів Фергі я просидів на заправці півтори години": брутальний Яп Стам, який з Шевченком програв легендарний фіналМир — 12:00 92
-
"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?Овертайм — 11:00 285
-
Галатасарай изучает возможность приобретения ЯремчукаТурция — 10:35 163
-
Неймар хочет покинуть ПСЖ любой ценой – на бразильца, кроме Барселоны, претендует Реал и другие топ-клубыФранция — 09:56 306