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Барселона определилась с будущим Малкома

11:25 160 Читати українською
Барселона определилась с будущим Малкома
Малком / Getty Images

Бразилец Малком может покинуть Камп Ноу в это межсезонье.

Руководство Барселоны хочет продать 22-летнего вингера, информирует Sport.es.

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Бразилец имел ограниченное количество игрового времени в сезоне 2018/19, а трансфер Антуана Гризманна только добавит конкуренции в звездной атаке "блаугранас". Именно поэтому Малкому стоит поискать новую команду, где он сможет стать игроком основы. Вырученные за вингера средства Барселона потратит на усиление других позиций.

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Напомним, прошлым летом чемпионы Испании купили Малкома у Бордо за 41 миллион евро.

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