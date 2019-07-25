Борусія Д запропонує Барселоні значну суму за Малкома

Вінгер іспанської Барселони Малком потрапив до сфери зацікавлень дортмундської Борусії.

"Джмелі" вже розпочали переговори з каталонцями щодо переходу 22-річного француза, повідомляє Sport.es.

Барселона визначилась з майбутнім Малкома

За інформацією видання, Борусія готова заплатити за вінгера 42 мільйони євро, що на 1 мільйон більше, ніж Барселона рік тому виплатила Бордо.

Бразилець мав обмежену кількість ігрового часу у сезоні 2018/19, а трансфер Антуана Грізманна лише додасть конкуренції в зірковій атаці "блаугранас". Саме тому Малкому варто пошукати нову команду, де він зможе стати гравцем основи.

У сезоні 2018/19 бразилець провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти.

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