Мюнхенцы в сезоне 2023/24 не рассчитывают на 29-летнего футболиста. Часть прошлой кампании Марсель Забитцер провел, выступая за Манчестер Юнайтед, но не смог убедить манкунианцев на полноценный трансфер.

Бавария и Боруссия Д договорились о трансфере протеже Нагельсманна, не поразившего Манчестер Юнайтед

Пресс-служба Боруссии Д на официальном сайте сообщила, что Марсель Забитцер присоединился к их команде. Вице-капитан сборной Австрии подписал контракт с "шмелями" до 2027 года. Бавария получит за игрока 19 миллионов евро.

В составе мюнхенцев Забитцер провел 54 матча. В его активе лишь четыре результативных действия. Планируется, что Марсель присоединится к остальной команде, которая проводит предсезонный сбор в США, во вторник, 25 июля.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023