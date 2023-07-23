Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер близок к тому, чтобы окончательно покинуть Баварию.

Когда Юлиан Нагельсманн менял Лейпциг на Мюнхен, он забрал с собой тогдашнего капитана "быков". Бавария даже смогла договориться о довольно скромных 15 миллионах компенсации.

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Однако Забитцер, даже обладая протекторатом тренера, в новой команде провалился. Во второй половине прошлого сезона Бавария отдавала его в аренду Ман Юнайтед. Впрочем, австриец не убедил "манкунианцев" совершить полноценный трансфер.

Освободить Забитцера готова дортмундская Боруссия. Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что переговоры между клубами близки к завершению. "Шмелям" этот трансфер обойдется в 15-20 миллионов евро, включая бонусы.

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