Мюнхенці в сезоні 2023/24 не розраховують на 29-річного футболіста. Частину минулої кампанії Марсель Забітцер провів, виступаючи за Манчестер Юнайтед, але не зміг переконати манкуніанців на повноцінний трансфер.

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Прес-служба Борусії Д на офіційному сайті повідомила, що Марсель Забітцер приєднався до їхньої команди. Віце-капітан збірної Австрії підписав контракт з "джмелями" до 2027 року. Баварія отримає за гравця 19 мільйонів євро.

У складі мюнхенців Забітцер провів 54 матчі. В його активі лише чотири результативні дії. Планується, що Марсель приєднається до решти команди, яка проводить передсезонний збір у США, у вівторок, 25 липня.

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