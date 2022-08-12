Фрайбург круто начал сезон, разгромив Аугсбург на его поле, а сезон в родных стенах должен был открыть поединок против дортмундской Боруссии. Подопечные Кристиана Штрайха в предыдущем розыгрыше Бундеслиги заявили о себе как о серьезном сопернике даже для грандов, так что болельщики оценили интересную встречу. Такой она и получилась.

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В первом тайме игра была примерно ровной, но Фрайбург выглядел острее. Боруссия создала только один момент до перерыва – это Модест на 25-й минуте получил проникающую передачу и пробил с левого края штрафной в голкипера Флеккена. Хозяева ответили выстрелом Саллаи метров с 22 мимо ближней девятки и ударом Грифо со стандарта в дальний угол. Кобель парировал.

Впрочем, через минуту вратарю "шмелей" пришлось вынимать мяч из сетки. Гюнтер с левого фланга выполнил подачу, Гинтер сбросил ее вдоль линии вратарской, а Грегорич замкнул головой – сфера перелетела через Кобеля и зашла в сетку. 1:0! Именно с этим счетом команды отправились на перерыв.

Во втором тайме содержание игры особо не менялось. Боруссия практически не обостряла игру, ограничившись дальним выстрелом Дауда мимо левой стойки. Фрайбург довольно уверенно контролировал ход поединка, а на 69-й и 71-й минуте хозяева даже могли забить второй гол – впрочем, Грегорич не смог перебросить Кобеля при выходе один на один, а Саллаи не смог пробить Грегора с шести метров.

Казалось, что Дортмунд обречен, однако на помощь гостям неожиданно пришел Флеккен. Свежий Байноу-Гиттенс на 77-й минуте обыгрался с Мукоко и пробил по центру под перекладину – получилось очень слабо и точно в руки Флеккена, но вратарь неожиданно выпустил мяч из рук прямо в ворота. 1:1.

Этот гол перевернул ход встречи. Боруссия пошла вперед и забила второй гол на 84-й минуте в результате прострела еще одного свежего футболиста – Брандта. Мукоко замкнул его точным выстрелом в касание. 1:2! На 88-й "шмели" вообще добили Фрайбург усилиями Вольфа, которого также выпустили на замену во втором тайме. 1:3! Хозяева капитулировали.

Финальный свисток зафиксировал победу Борусии. Дортмундцы с 6 очками выходят на первую позицию в Бундеслиге.

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