Стали известны имена 10-ти футболистов, один из которых получит трофей имени Раймона Копа.

На звание лучшего молодого футболиста 2022 года претендуют следующие игроки: Карим Адейеми (Зальцбург/Боруссия Д), Джуд Беллингем (Боруссия Д), Эдуардо Камавинга (Реал), Нуну Мендеш (ПСЖ), Букайо Сака (Арсенал), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Гави (Барселона), Райан Гравенберх (Аякс/Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер).

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Отметим тотальное доминирование Бундеслиги – сразу шесть футболистов выступают в чемпионате Германии. Двое игроков выступают в Испании, по одному – в АПЛ и Франции. Список номинантов выложил France Football в Twitter.

Имя победителя будет обьявлено 17 октября в Париже во время церемонии вручения "Золотого мяча"-2022.

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