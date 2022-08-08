Нападающий Антони Модест теперь будет выступать за дортмундскую Боруссию.

Дортмундская Боруссия объявила о подписании Антони Модеста в своем твиттере.

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Контракт с нападающим заключен на 1 год. Transfermarkt сообщает, что трансфер обошелся "шмелям" в 5 млн евро. 34-летний француз призван заменить Себастьяна Алле, который должен пройти химиотерапию через обнаруженный рак.

Следует отметить, что Модест в прошлом сезоне в составе Кельна провел 32 поединка в Бундеслиге, забив 20 голов и отдав 4 ассиста.

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