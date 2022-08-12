Фрайбург круто розпочав сезон, розгромивши Аугсбург на його полі, а сезон у рідних стінах мав відкрити поєдинок проти дортмундської Борусії. Підопічні Крістіана Штрайха у попередньому розіграші Бундесліги заявили про себе як про серйозного суперника навіть для грандів, тож вболівальники очікували на цікаву зустріч. Такою вона й вийшла.

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У першому таймі гра була приблизно рівною, але Фрайбург виглядав гостріше. Борусія створила тільки один момент до перерви – це Модест на 25-й хвилині отримав проникну передачу й пробив з лівого краю штрафного у голкіпера Флеккена. Господарі відповіли пострілом Саллаї метрів з 22-х повз ближню дев'ятку та ударом Гріфо зі стандарту в дальній кут. Кобель парирував.

Втім, за хвилину воротарю "джмелів" довелося виймати м'яч із сітки. Гюнтер з лівого флангу виконав подачу, Гінтер скинув її вздовж лінії воротарського, а Грегоріч замкнув головою – сфера перелетіла через Кобеля й зайшла у сітку. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

В другому таймі зміст гри особливо не змінювався. Борусія практично не загострювала гру, обмежившись дальнім пострілом Дауда повз ліву стійку. Фрайбург доволі впевнено контролював хід поєдинку, а на 69-й та 71-й хвилині господарі навіть могли забити другий гол – втім, Грегоріч не зміг перекинути Кобеля при виході віч-на-віч, а Саллаї не зміг пробити Грегора з шести метрів.

Здавалося, що Дортмунд приречений, однак на допомогу гостям несподівано прийшов Флеккен. Свіжий Байноу-Гіттенс на 77-й хвилині обігрався з Мукоко й пробив по центру під поперечку – вийшло дуже слабко й точно в руки Флеккену, але воротар несподівано випустив м'яч з рук прямо у ворота. 1:1.

Цей гол перегорнув хід зустрічі. Борусія пішла уперед, створила кілька моментів і забила другий гол на 84-й хвилині внаслідок комбінації Байноу-Гіттенса та ще одного свіжого футболіста – Брандта. Мукоко замкнув його передачу на 11 метрів пострілом у дотик. 1:2! На 88-й же "джмелі" взагалі добили Фрайбург зусиллями Вольфа, якого також випустили на заміну в другому таймі. 1:3! Господарі капітулювали.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії. Дортмундці з 6 очками виходять на першу позицію в Бундеслізі.

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