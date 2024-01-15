"Боруссия арендовала Санчо за 3,5 млн евро? Честно говоря, это не так уж и много. Манчестер Юнайтед заплатил более 85 млн евро за этого игрока 2,5 года назад, и сейчас не было ни одного способа получить опцию выкупа, которая была бы для нас выгодной.

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Я чувствую, что Джейдон изменился, я воспринимаю его как более зрелого в своей личности. Он знает, что ему бросают вызов, и что он придет в Боруссию Дортмунд в другой роли. Пока что Санчо всегда приходит вовремя – даже чересчур пунктуальный. Он выглядит невероятно мотивированным и преданным делу, и видеть такого игрока на поле фантастически. Думаю, у нас будет меньше проблем, чем в прошлом", – приводит слова Келя Sky Sport.

Напомним, что из-за конфликта с тренером Санчо не играл за Манчестер Юнайтед с августа. Недавно он вернулся в Боруссию на правах аренды и в первом же матче сделал голевую передачу.

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