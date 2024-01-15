Боруссия Д не сможет выкупить Санчо из Манчестер Юнайтед
Спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель четко ответил относительно возможности выкупа Джейдона Санчо из Манчестер Юнайтед.
"Боруссия арендовала Санчо за 3,5 млн евро? Честно говоря, это не так уж и много. Манчестер Юнайтед заплатил более 85 млн евро за этого игрока 2,5 года назад, и сейчас не было ни одного способа получить опцию выкупа, которая была бы для нас выгодной.
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Я чувствую, что Джейдон изменился, я воспринимаю его как более зрелого в своей личности. Он знает, что ему бросают вызов, и что он придет в Боруссию Дортмунд в другой роли. Пока что Санчо всегда приходит вовремя – даже чересчур пунктуальный. Он выглядит невероятно мотивированным и преданным делу, и видеть такого игрока на поле фантастически. Думаю, у нас будет меньше проблем, чем в прошлом", – приводит слова Келя Sky Sport.
Напомним, что из-за конфликта с тренером Санчо не играл за Манчестер Юнайтед с августа. Недавно он вернулся в Боруссию на правах аренды и в первом же матче сделал голевую передачу.
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