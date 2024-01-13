На рождественский перерыв, длившийся три недели, Боруссия ушла с безвыигрышной серией на четыре матча. В начале января "шмели" уже провели несколько трансферов, и тренерский штаб сразу интегрировал новичков в состав. Иан Маатсен вышел в стартовом составе, а Джейдон Санчо попал на скамью для запасных.

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Дармшадт – идеальный соперник, чтобы Дортмунд мог успешно начать вторую часть сезона. Ничего другого о последней команде в таблице и не скажешь. Однако хозяева довольно оживленно начали игру, были активнее где-то минут 20. Возможно, у болельщиков на трибунах начала зарождаться надежда, но как только "шмели" повысили скорость, как защита "лилий" дала трещину.

Байноу-Гиттенс на правом фланге оставил в дураках сразу двух оппонентов, прошел к чужой штрафной и отпасовал на Брандта. Юлиан обработал, вышел на ударную позицию и покатил в дальний угол. Марсель Шухен спасти не смог. Позже он получил возможность подтвердить свое мастерство. Хотя Боруссия не очень то и спешила добивать соперника. Фулькруг очень просил пенальти – напрасно. Мален, казалось, делал все правильно, но немного не докрутил в дальний угол – мяч пошел на угловой.

В первом тайме хозяева ни разу не побеспокоили Кобеля, а вот после перерыва швейцарскому голкиперу пришлось совершить чудо-сейв. После подачи с углового Пфайффер бил головой почти в упор. Голкипер Дортмунда успел отреагировать и отбить ногой. Феноменальное спасение.

Главным же событием второго тайма стало появление Джейдона Санчо. Англичанин не играл с конца августа и приехал в Боруссию реанимировать карьеру. Было заметно, что тренера не поставили ему жесткие тактические задачи – хавбек часто менял позиции в линии атаки. В итоге ему хватило 20 минут на поле, чтобы результативно отметить свой дебют. Санчо получил передачу от Малена в зоне правого полуфланга и прострелил поперек Ройсу. Задача у капитана "шмелей" была чрезвычайно легкой – Марко добил в пустые ворота, удвоив преимущество своей команды.

Точку в матче эффектно поставил Мукоко. Юный форвард поиздевался над защитниками соперника и мощно пробил под перекладину. Благодаря этой победе Боруссия вернулась на пятое место в турнирной таблице и сократила отставание от зоны Лиги чемпионов до трех очков. Дармштад проиграл четвертый из последних пяти матчей, безвыигрышная серия в Бундеслиге длится более трех месяцев.