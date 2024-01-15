"Борусія орендувала Санчо за 3,5 млн євро? Чесно кажучи, це не так вже й багато. Манчестер Юнайтед заплатив понад 85 млн євро за цього гравця 2,5 роки тому, і зараз не було жодного способу отримати опцію викупу, яка була б для нас вигідною.

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Я відчуваю, що Джейдон змінився, я сприймаю його як більш зрілого в своїй особистості. Він знає, що йому кидають виклик, і що він прийде в Борусію Дортмунд в іншій ролі. Поки що Санчо завжди приходить вчасно – навіть надто пунктуальний. Він виглядає неймовірно вмотивованим і відданим справі, і бачити такого гравця на полі фантастично. Думаю, у нас буде менше проблем, ніж у минулому", – наводить слова Келя Sky Sport.

Нагадаємо, що через конфлікт із тренером Санчо не грав за Манчестер Юнайтед із серпня. Нещодавно він повернувся в Борусію на правах оренди й в першому ж матчі зробив гольову передачу.

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