Следующим летом спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель покинет свою должность. Как информирует Bild, руководство "шмелей" рассматривает главного тренера команды Эдина Терзича основным кандидатом на его замену.

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Это позволит генеральному директору клуба Хансу-Йоахиму Ватцке сохранить в клубе Терзича, которого дортмундские болельщики обожают, и в то же время придать новый спортивный импульс команде. Сообщается, что сейчас между спортдиром и тренером есть определённые разногласия.

По итогам 14 туров Бундеслиги Боруссия Д занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 очков. В то же время команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов из "группы смерти" – с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом.

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