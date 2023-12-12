Боруссия Д намерена понизить Терзича в должности
Эдин Терзич может сменить должность главного тренера на пост спортивного директора Боруссии Д.
Следующим летом спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель покинет свою должность. Как информирует Bild, руководство "шмелей" рассматривает главного тренера команды Эдина Терзича основным кандидатом на его замену.
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Это позволит генеральному директору клуба Хансу-Йоахиму Ватцке сохранить в клубе Терзича, которого дортмундские болельщики обожают, и в то же время придать новый спортивный импульс команде. Сообщается, что сейчас между спортдиром и тренером есть определённые разногласия.
По итогам 14 туров Бундеслиги Боруссия Д занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 очков. В то же время команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов из "группы смерти" – с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом.
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