Наступного літа спортивний директор дортмундської Борусії Себастьян Кель покине свою посаду. Як інформує Bild, керівництво "джмелів" розглядає головного тренера команди Едіна Терзіча основним кандидатом на його заміну.

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Це дасть змогу генеральному директору клубу Хансу-Йоахіму Ватцке зберегти в клубі Терзіча, якого обожнюють дортмундські вболівальники, і водночас надати нового спортивного імпульсу команді. Повідомляється, що зараз між спортдиром і тренером є певні розбіжності.

За підсумками 14 турів Бундесліги Борусія Д посідає п'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 11 очок. Водночас команда вийшла в плей-оф Ліги чемпіонів із "групи смерті" – з ПСЖ, Міланом і Ньюкаслом.

Борусія програла Лейпцигу в матчі з 5 голами – Дортмунд 80 хвилин у меншості, забив собі і ледь не врятувався