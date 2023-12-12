Борусія Д має намір понизити Терзіча на посаді
Едін Терзіч може змінити посаду головного тренера на посаду спортивного директора Борусії Д.
Наступного літа спортивний директор дортмундської Борусії Себастьян Кель покине свою посаду. Як інформує Bild, керівництво "джмелів" розглядає головного тренера команди Едіна Терзіча основним кандидатом на його заміну.
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Це дасть змогу генеральному директору клубу Хансу-Йоахіму Ватцке зберегти в клубі Терзіча, якого обожнюють дортмундські вболівальники, і водночас надати нового спортивного імпульсу команді. Повідомляється, що зараз між спортдиром і тренером є певні розбіжності.
За підсумками 14 турів Бундесліги Борусія Д посідає п'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 11 очок. Водночас команда вийшла в плей-оф Ліги чемпіонів із "групи смерті" – з ПСЖ, Міланом і Ньюкаслом.
Борусія програла Лейпцигу в матчі з 5 голами – Дортмунд 80 хвилин у меншості, забив собі і ледь не врятувався