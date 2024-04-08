Бакайоко находится в отличной форме и привлекает к себе внимание различных европейских грандов. После подтверждённого интереса со стороны Бёрнли и Брентфорда прошлым летом в борьбу за вингера вступила дортмундская Боруссия. "Шмели" поборются за игрока с ПСЖ, информирует HLN. Брентфорд Егора Ярмолюка предлагал за 20-летнего игрока 40 млн евро, но Бакайоко отказался и решил продолжить карьеру в Эредивизи.

Довбик и Цыганков помогли Жироне попасть в топ-5 клубов мира по уникальному показателю

Сообщается, что представители Боруссии связались с агентом бельгийца и начали переговоры об условиях контракта. Бакайоко связан с ПСВ соглашением, которое действительно ещё один год.

В этом сезоне Йоан существенно улучшил свою результативность. В 43 матчах сезона во всех турнирах в составе ПСВ Бакайоко забил 11 голов и оформил 14 ассистов. Напомним, что сборная Бельгии станет одним из соперников Украины на групповом этапе Евро-2024.

Штутгарт в борьбе за Лигу чемпионов одолел Боруссию Д и догнал Баварию – "шмелям" испортили 50-летний юбилей