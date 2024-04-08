Бакайоко перебуває у чудовій формі і привертає до себе увагу різних європейських грандів. Після підтвердженого інтересу з боку Бернлі і Брентфорда минулого літа в боротьбу за вінгера вступила дортмундська Борусія. "Джмелі" поборються за гравця з ПСЖ, інформує HLN. Брентфорд Єгора Ярмолюка пропонував за 20-річного гравця 40 млн євро, але Бакайоко відмовився і вирішив продовжити кар'єру в Ередивізі.

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Повідомляється, що представники Борусії зв'язалися з агентом бельгійця і почали переговори про умови контракту. Бакайоко пов'язаний із ПСВ угодою, яка чинна ще один рік.

У цьому сезоні Йоан істотно поліпшив свою результативність. У 43 матчах сезону в усіх турнірах у складі ПСВ Бакайоко забив 11 голів і оформив 14 асистів. Нагадаємо, що збірна Бельгії стане одним із суперників України на груповому етапі Євро-2024.

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